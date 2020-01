Adara y Gianmarco, una conversación con un abrazo y lágrimas: "Cuando salí, desapareciste"

La conversación y reproches

"No me creo que estés llorando y en Navidad no me hayas llamado", le reprocha Adara. Además, sigue soltando zascas al decir que "si no hubiéramos vuelto aquí no nos hubiéramos vuelto a ver". Gianmarco, que no sabe por dónde le vienen las críticas, responde sonriendo: "Pero estamos aquí".