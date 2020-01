Adara estalla contra Gianmarco: "¡A mí no me grites, has venido muy subidito y me has decepcionado muchísimo!"

Adara y Gianmarco han protagonizado un fuerte enfrentamiento en 'El tiempo del descuento'. "Desde que he salido lo único que has hecho ha sido exigirme, exigirme y exigirme, sabiendo que yo tengo una situación muy complicada", le ha incriminado al italiano la concursante. "La única que ha puesto mensajes en público has sido tú", ha respondido él provocando el enfado de su compañera: "A mí no me grites, no me levantes la voz. Que me parece que vienes muy subidito. Tú me pusiste que estabas solo en la habitación y me mentiste. No me fío de ti, me has decepcionado muchísimo y eres una persona completamente diferente a la que conocí aquí. Me pareces un egocéntrico. Eres un mentiroso. Di que has salido, que no querías saber nada de mí y ya está".