Antonio David: "Gianmarco me confesó que no estaba enamorado de Adara y solo la utilizaba para hacer platós y ganar dinero"

Nada más reencontrarse en 'El tiempo del descuento', Antonio David y Adara han hablado de la famosa conversación entre la concursante y Gianmarco, que el tertuliano grabó en su teléfono móvil: "Gianmarco ha traicionado a Adara. Él quería grabar la conversación con su teléfono y como no sabía, la grabé yo. El tenía preparado para Adara una buena, él quería estar con ella, hacer reportajes en las revistas, hacer televisión y después a marcharse a Italia. El quería hacer platós y ganar dinero. Me contó que no estaba enamorado de ella y que solo la quería utilizar.