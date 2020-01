Luca, el hermano de Gianmarco, opina sobre la carta a Adara: "Tal vez los cuentos de hadas no existen"

¡'Giandara' ya es una realidad! Después de muchas idas y venidas, Gianmarco le escribió a Adara una carta expresándole todo el amor que siente por ella. Unas palabras que llegaron a lo más profundo del corazón de Adara, que se echó a llorar emocionada. "Me emociona muchísimo, ha sido muy fuerte… no me lo esperaba", decía en la última gala de 'El tiempo del descuento'.