El mensaje de Anabel Pantoja a Kiko Hernández: "Os dais un puntito en la boca"

Anabel Pantoja se encuentra pletórica por no haber sido la primer expulsada de 'El tiempo del descuento y así se lo ha hecho saber a sus compañeros. "Ya he superado una semana y un día, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, para que toda la gente que se ha metido conmigo y Kiko Hernández se callen la boca", ha explicado la colaboradora de 'Sálvame'. Kiko Jiménez ha animado a la sobrina de la tonadillera a que mandase un mensaje as través del programa para todas las personas que le habían atacado.

"A todos y cada uno de los que no confiaron en mí y me echaron. Llevo aquí una semana y mañana me levanto por la mañana, así que desde que me levante por la mañana, ya he superado. Así que a todos los que no confiabais en mí, os ponéis un puntito en la boca. Kiko Hernández aquí estoy", ha dicho entre risas y mirando a cámara Anabel.