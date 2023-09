Primeras palabras de Alejandra Rubio tras la muerte de María Teresa Campos: "Nos hemos podido despedir de ella todos, arroparla y cuidarla"

Declaraba también que para ella es "un orgullo" haber sido su nieta: "No solo como abuela, sino como profesional, es una grande". Alejandra nos contaba que María Teresa ha tenido "consejos" para ella, recordaba que siempre le ha dicho lo que tenía que hacer y lo que no y seguirá sus recomendaciones: "Me fiaba de todo lo que me decía, ojalá algún día seguir el camino y que esté orgullosa".