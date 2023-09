Patricia Pardo, entre lágrimas ante la sorpresa por su cumpleaños: "Son de Chris"

Ha ocurrido cuando menos se lo esperaba. Patricia Pardo cumple 40 años, no quería felicitaciones dado que estaban inmersos en la despedida a María Teresa Campos, pero ha recibido dos sorpresas. La primera, la de la conexión desde Galicia con su mejor amiga y la segunda con un gran ramo de flores. Con solo verlas, la presentadora sabía quién las enviaba...

Pero ¿Cómo tenían toda esa información? Gracias a Olalla, amiga de Patricia desde los cuatro años: “Si nos pusiéramos el uniforme del cole seríamos las mismas niñas”. Sabía que su amiga no la esperaba, pero quería sorprenderla.

“Patri de pequeña era exactamente igual que hoy”, nos contaba y la definía como una persona “muy sensible, muy cariñosa, muy de corazón, muy autoexigente y también con un poquito de carácter”.

Sabe que este año para ella es un cumpleaños “especial” y Patricia, que no podía evitar las lágrimas, le respondía: “Que te quiero mucho Olalla. Es mi mejor amiga de toda la vida, nos conocimos con cuatro años y os lo agradezco pero es que me da mucha vergüenza, mucho pudor, por el día de hoy”.

Y es que el programa estaba abordando el último adiós a María Teresa Campos: “Sabía que esto podía pasar, le había pedido al equipo que no me felicitara porque no era el día, pero de verdad que te agradezco de corazón. Olalla sí que es la familia elegida”.