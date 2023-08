Las primeras palabras de Christian Gálvez, junto a Patricia Pardo, sobre el hijo que esperan: "Descubriendo cositas nuevas"

Nada más llegar a la sección del corazón y con una sonrisa, Adriana Dorronsoro felicitaba a su compañera tras no haber coincidido con ella desde que comunicó la feliz noticia junto a Christian Gálvez: "Oye, Patri, no te habíamos dicho nada, ¡bienvenida y enhorabuena!". Patricia Pardo, con una sonrisa y acariciándose la barriga, desveló todos los detalles de su embarazo: "Estoy gordita... es un niño , yo ya tengo dos niñas y mis hijas estaban como locas por tener un hermanito".

"Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora más todavía", ha comentado la periodista después de que su marido haya expresado su entusiasmo por convertirse próximamente en padre. "No sé cómo me voy a ver [como padre], pero bueno, voy aprendiendo, pasiño a pasiño y muy bien, muy feliz, descubriendo cositas nuevas", ha añadido el presentador de '25 palabras', que confirmaba que todavía no han decidido qué nombre le quieren poner al que será su primer hijo en común.