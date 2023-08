Patricia Pardo no hará caso a sus hijas y descarta dos nombres para su futuro hijo: "Tengo decidido el mío"

Patricia Pardo continúa dando más detalles en 'El programa del verano' sobre su embarazo al hablar abiertamente sobre los nombres que no va a poner a su futuro hijo con Christian Gálvez. Además, la presentadora reitera que no hará caso a la petición de sus hijas.

Al arranque de la sección de 'corazón', en su segundo día al frente de 'El programa del verano', su compañera Isabel Rábago es directa con la presentadora: "¿Cómo se va a llamar el niño? Pues yo no entiendo cómo no lo llamas Carlos, es un nombre precioso, no me gustó nada el comentario que hiciste". Patricia Pardo, sonriendo, le dice a su compañera: "Claro, ¡es que ella está enamoradísima de un Carlos!".