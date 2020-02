Santiago Abascal: "Vox es la víctima, nos han aplicado un cordón sanitario"

Abascal habla de los abucheos de los agricultores: "Eran cinco neonazis que querían echarnos"

En primer lugar, Abascal ha hablado sobre el incidente con agricultores en Madrid . "Hubo alguno vinculado a la UGT aprovechando que tenía un megáfono y le apoyaron otros cinco neonazis que me gritaban vete a Israel", dice. El líder de Vox asegura que la mayoría de los manifestantes les felicitaron: "Nos dieron las gracias por haber ido a escucharlos".

Santiago Abascal ha hablado también sobre la exclusión de Vox en las comisiones de investigación del Congreso y las palabras de Simancas hablando de una "higiene política" al respecto. "Vox es la víctima, Nos han aplicado un cordón sanitario" . El líder de Vox califica como "una chulería" la actitud de Simancas y explica su punto de vista sobre la cuestión: "Han sido capaces de ponerse de acuerdo PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos para excluir a Vox y no han sido capaces de hacerlo para que el Gobierno de España no dependa de separatistas y comunistas”.

"La de Sánchez y Torra es una reunión entre un presidente ilegítimo y otro ilegal"

Abascal habla sobre el polémico vídeo de Ortega Smith disparando un fusil del Ejército

Abascal habla sobre la supuesta financiación iraní a VOX: "Se hicieron aportaciones"

Según el líder de Vox, 'El País' intenta con estas informaciones tapar la financiación venezolana y bolivariana de Podemos". "Han puesto el ventilador para salpicar a todos y que no se hable de Podemos".

"Hay que aplicar la ilegalización de los partidos golpistas, también votaban a Hitler”

Por último, el líder de Vox ha defendido la prohibición de los partidos independentistas. "La democracia tiene que defenderse de los que quieren acabar con ella", ha comentado. El líder de Vox ha comparado el voto de los ciudadanos a estos partidos con los que recibió Hitler en Alemania. "No todo es ilegítimo", ha comentado. Además, el líder de Vox no descarta ilegalizar al PNV o a otros partidos nacionalistas. "El PNV el otro día disimulaba y se ponía de pie con el himno nacional porque están nerviosos con el discurso de Vox. Si no renuncia a la secesión, el PNV debería estar fuera de la ley".