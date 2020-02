El comentario de Ana Rosa a Santiago Abascal: "Luego no quieren que se diga que son de extrema derecha"

Santiago Abascal no esconde su intención de ilegalizar algunos partidos políticos que, según VOX, buscan destruir la unidad nacional: "Si permitimos que existan partidos políticos, que además son financiados con dinero público, que quieren destruir el fundamento de la constitución, no tiene sentido. Por lo tanto, los partidos que quieran destruir la Constitución y la Unidad Nacional deben ser ilegalizados". Además, el líder de VOX, ha dejado claro que entre ellos estaría incluído el PNV: "Si no renuncian a la secesión, también debería estar fuera de la ley".