El abuelo de la chica ‘okupa’: “Yo tenía un poder con el que podía representar a mi mujer”

Tras la decisión del juez de no desalojar a la joven que entró de ‘okupa’ en el piso de sus abuelos, este ha decidido hablar indignado por la decisión del juez. Según el juez, la abuela aceptó que su nieta entrara a vivir al piso, a pesar de que esta tiene alzhéimer. Este hombe quiere que no se tenga en cuenta a su mujer enferma: “Yo tenía un poder con el que podía representar a mi mujer”. Aunque han tratado de hablar con ella y razonar, su abuelo dice que es imposible y que no va a dejar el piso.