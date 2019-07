Alcalde de Manresa: “Han sido sucesos muy graves y hay que intentar que no vuelvan a suceder”

El alcalde de Manresa ha hablado de los hechos ocurridos el pasado fin de semana, además de las razones por las que es vivienda no había sido cerrada antes. “No hemos hecho las cosas mal, las hemos hecho dentro de las posibilidades de la administración local”, comenta el alcalde, que lamenta lo ocurrido, pero se apoya en que la normativa no hace posible que los ayuntamientos no pueden entrar en estos asuntos tan rápidamente.