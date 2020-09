Ana Rosa regresa con nuevo look y más crítica que nunca con el Gobierno: "Se han tomado tan en serio las vacaciones que no han hecho nada"

Durante su discurso, la presentadora ha criticado también la gestión del Gobierno de cara al nuevo curso : "Nos dijeron que había un comité de expertos y solo existió en su imaginación. Esta semana, 10 millones de alumnos y casi un millón de profesores vuelven a las clases sin saber lo que les espera porque nadie les ha dicho lo que tiene que hacer. Y hablamos de más de un quinto de la población española. Regresamos a las aulas seis meses después de dejar a un colectivo de 11 millones de personas a los pies de los caballos. Meses en los que los profesores se han dejado la piel. Lo hemos visto desde nuestras casas. Lo hemos visto desde nuestra casa, los alumnos se han quemado los ojos frente a los ordenadores, lo hemos vivido en persona, hemos sido testigo de cómo los padres se han dejado el alma en la educación de sus hijos. Lo hemos sentido en nuestras propias casas. Se pide responsabilidad a unos niños y adolescentes que salieron huérfanos de un confinamiento porque no había un Gobierno al volante, un Ejecutivo que ha delegado en Comunidades que tiene muy poca experiencia. En unos tiempos en los que solo se habla de economía y salud, no podemos olvidar que el pilar básico de la democracia y del progreso es la educación. No podemos dejar caer en el olvido las decenas de generaciones que costó alfabetizar este país. Desde la Guerra Civil no hemos vivido una crisis educativa de este calibre".

Ana Rosa ha recordado la importancia de la educación: "La educación es tan crucial que sin educación no hay ciencia, ni vacunas, ni economías, ni futuro alguno. Dejar en la estacada a una generación de jóvenes sería traicionar y olvidar la memoria de maestros de escuela que alfabetizaron este país. Maestros anónimos que nunca lo tuvieron fácil, un colectivo abandonado siempre por los poderes públicos. No nos olvidemos de ellos, no caigamos en el error de tener una generación perdida. Los chicos no lo merecen, España no lo merece y nuestro futuro como sociedad no lo merece. En estos tiempos de señalamiento a la prensa por contar las verdades, quiero terminar con las palabras de otro maestro de escuela, un profesor de historia cordobés que decía: "un político nunca debe molestarse por las preguntas de un periodista porque es una oportunidad de oro para explicarse", ese profesor era Julio Anguita. No nos quedemos sin referentes y, como decía el profesor de 'La lengua de las mariposas': "No perdamos nuestro mayor tesoro, la libertad".