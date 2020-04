Ana Rosa se emociona con la carta de un nieto a su abuela fallecida por coronavirus: "Nos has hecho llorar a todos"

"Un millón de veces me imaginé cómo sería tu funeral, abuela", así empieza la carta de despedida de David López Frías, periodista de 'El Español', a su abuela fallecida por coronavirus. "Nos has hecho llorar a todos", le ha dicho Ana Rosa en la conexión en directo, "es muy triste todo", le ha contestado David. Al final, él ha podido ir al funeral, pero no se pudo despedir de ella: "Afortunadamente ella tampoco tardó mucho en irse", ha explicado, enfermó el 5 de abril por la noche, y a la mañana siguiente falleció.