La reacción de Ana Rosa al escuchar que Sofía y Maite comparten su consolador: "Son madre e hija, no amiguitas"

Ana Rosa Quintana regresaba a la mesa de corazón hace unos días y no deja de sorprenderse con las imágenes que cada día pueden comentar de 'La Casa Fuerte'.

Después de enterarse de que Maite Galdeano había confesado ante algunos de sus compañeros que comparte su consolador con su hija, Sofía Suescun, la presentadora no ha podido evitar un comentario al respecto: "Estas mujeres no entienden lo que es una relación de una madre y de una hija. No son amiguitas, son otra cosa", ha dicho.