Maite sorprende a sus compañeros llevando un juguete sexual a 'La casa fuerte': "Es para divertirnos"

" Maite ha tenido un fallo en la limpieza" , ha comenzado a decir Cristina, trajo el consolador un poco sucio . Bueno en verdad eso no es suciedad, eso es...".

"¿Peor tú fuera de aquí no utilizas eso no?", ha insistido el presentador. "No", ha dejado claro ella. "Ni creo que lo vaya a utilizar pero bueno... para divertirnos".