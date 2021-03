Ana Rosa, a Iglesias: "Quería decirle que yo no me presento a las elecciones"

Este lunes, Ana Rosa ha contestado al todavía vicepresidente del Gobierno y candidato de Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo: "Pablo tiene dos discursos, uno que es muy de profeta y otro que es el del 15 M. Es un honor que un vicepresidente ponga en primera línea a una comunicadora. Quería decirle que yo no me presento a las elecciones. También que yo no soy votante de Podemos, pero tampoco de Vox", le ha respondido la presentadora.