Asraf, sobre su relación con Isa Pantoja: “Nos estamos conociendo”

Ana Rosa Quintana le ha preguntado a Asraf Beno qué tipo de relación tiene con Isa Pantoja. "Tenemos una relación de amigos, no estamos conociendo", explica el exconcursante de 'Gran Hermano'. "Nos estamos conociendo es una expresión de pareja", ha respondido la presentadora. Sin embargo, Asraf ha contestado: "No, no somos pareja".