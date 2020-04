Los audios de la dueña de la residencia investigada en Ullastrell: "No podéis dejar que los hijos llamen"

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a los audios de cómo la exdueña trataba a las personas que estaban en su interior: "No hay que llevar guantes para dar de comer a los abuelos. La caja de guantes os tiene que llegar hasta fin de mes y las mascarillas son para que los enfermos no os contagien, no para vosotros. Si un abuelo está muy constipado, lo único que tenéis que hacer es darle agua. No podéis dejar que los hijos llamen, no cojáis el puñetero teléfono", les decía. El resultado de tan poca prevención ha sido 11 ancianos fallecidos de 34, 10 contagiados y la mitad de su plantilla de baja.