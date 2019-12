Ya se conoce la fecha en la que Belén Esteban podrá entrar en su nueva casa, la cual pertenecía a Toño Sanchís y la cual aún no ha abandonado. Será el próximo 6 de marzo de 2020 cuando la princesa del pueblo pueda entrar en la que es su nueva casa, pero se enfrenta al problema de qué hacer si su ex representante sigue en su casa instalado. Belén no ha desaprovechado muchos momentos para lanzar el mensaje a Toño y su mujer de que abandonen su casa.