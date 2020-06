La carta de Marisol, madre de Marta Calvo: "En España sale barato matar"

Jorge, el supuesto autor del asesinato, confesó haber descuartizado a Marta y arrojar sus restos en varios contenedores. Pero a pesar de la intensa búsqueda, el cuerpo de la joven no ha aparecido : "Ese individuo se tomó la libertad de decidir que Marta ya había vivido bastante. Dolor, rabia, enfado, tristeza, impotencia, desesperación, dolor, dolor y más dolor, así me siento".

Ella fue la primera en enfrentarse cara a cara al supuesto autor del asesinato cuando buscaba a su hija: "Mi hija tenía la costumbre de mandarme la ubicación de dónde se encontraba... bendita ubicación que nos llevó hasta donde estuvo en sus últimas horas de vida. Le tuve de frente, me enfrenté a él y me negó haber estado con ella y hasta conocerla para entregarse semanas después para confesarlo todo. A pesar de ello, se acoge a su derecho de no declarar y Marta sigue sin aparecer".