Así es la casa que vende Leticia Sabater: piscina, dos jardines y vecina de Paula Echevarría

La mansión está equipada con todo lujo de detalles, construida en una parcela de casi 2000 metros cuadrados, dispone de dos jardines, uno de ellos con piscina. En el interior tiene cinco dormitorios, jacuzzi, chimenea y muchas comodidades más. Además, tiene vecinos tan célebres como la actriz Paula Echevarría , pero esto no es suficiente para que Leticia consiga deshacerse de la vivienda.

Puede que los 850.000 euros que tiene implementados como precio para que se lleve a cabo la venta sea uno de los factores importantes para que la ahora cantante no tenga la suerte de llevar a cabo la operación. Por ello, como todavía no lo ha conseguido, Leticia no se ha quedado quieta y ofrece su casa en un portal de alquileres de viviendas, así que si una de tus ilusiones es dormir en la misma cama que la Sabater estás de suerte, con un mínimo de dos noches y a 300 euros cada una, podrás pasar unas vacaciones en esta mansión.