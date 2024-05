Joaquín Prat responde a un okupa de Torrejón de Ardoz: “¿Por qué tenemos que seguir las normas y gente como tú no?"

“Soy okupa y tengo antecedentes policiales. Ninguno pertenecemos a la banda de los Trinitarios , los vecinos lo dicen, pero del dicho al hecho hay mucha diferencia porque si un juez no condena por bandas latinas, no implica que lo sean”, detalla Stanley.

“Trabajaba en una pizzeria y ahora estoy desempleado , recibo el paro y de momento no he vuelto a encontrar trabajo. Nosotros estamos en trámites de que nos den el alquiler de la vivienda social, pero hasta que no nos contesten, seguimos de okupas”, explica el Stanley.

“No es que sigamos o no las normas, aquí viven todo tipo de personas, hay gitanos y no son de un clan, hay marroquíes y no son yihadistas y porque seamos latinos no somos de una banda”, aclara Stanley.