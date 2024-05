"¿La zona donde vivías no te gustaba y esta te gusta más?", se ha interesado Ana Rosa Quintana. "No es que no me gustara, sino que estaba habiendo últimamente muchos problemas, gente conflictiva...", le ha respondido. "¿Con los okupas?", ha insistido la presentadora de 'TardeAR'. La okupa ha contestado afirmativamente, mencionando también "problemas graves": "Tengo cinco niños, no tengo dinero para pagar un alquiler en Menorca".