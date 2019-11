La explicación de ‘El Chicle’ de por qué mató a Diana Quer: “Reaccioné mal”

Con semblante serio, mirada al suelo y como si lo que estuviera pasando en la sala no fuera con él. Así se mostró José Enrique Abuín, el autor confeso del crimen de Diana Quer, hasta que le tocó declarar. ‘El Chicle’ explica cómo mató a Diana Quer y su reacción. “No me di cuenta de la presión que hacía, no era mi intención matarla”, dice.