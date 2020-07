La actitud incívica de Omar Montes: suspenden su concierto por negarse a llevar mascarilla

Reacción Omar Montes

El cantante no se ha callado y no tardó en responder al comunicado desde su cuenta oficial de redes sociales. El artista se grabó en unos vídeos explicando que todo lo que decía ese texto era falso, que no había ningún tipo de seguridad y, por lo tanto, la gente quería "darle cariño", que todo era un caos y explicó por qué se suspendió el concierto: "Lo han suspendido porque no han vendido las entradas suficientes".