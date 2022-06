La traición de Kiko Rivera a Anabel Pantoja al conocer su relación con un camarero: "Acudió con Rafa Mora"

Por otro lado, Pepe del Real indaga en la traición de Kiko: "Actuó en la antigua discoteca Antique de Sevilla y se van después de la actuación a La Piconera". El colaborador continúa: "Allí coincide con el camarero que trabaja en ese local, alguien le cuenta que podría haber tenido una relación con su prima Anabel y ni corto ni perezoso, Kiko se acerca para enterarse de qué es lo que ha ocurrido". Además, el periodista asegura que el DJ "invitó a Rafa Mora a unirse a esa conversación". Por otra parte, del Real declara: "Si no quieres que sea público... Me parece curioso que Kiko no protegiese un poquito más la vida privada de su prima".