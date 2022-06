Joaquín Prat, sobre el romántico momento de Anabel y Yulen en el agua: "Ni un piquito, son besos de vieja..."

Lequio arremete contra el esgrimista: "Lo de Yulen es una estafa y no sé hasta qué punto Anabel es estafada o consentidora". Además, el colaborador comenta: "Él se disculpa porque no está en un programa de amor, cuando es él el que nos intenta vender una historia de amor". Beatriz Cortázar coincide con sus compañeros: "No me creo esa pasión, creo que todo es un vídeo porque está nominado, y aunque sea muy soez la comparación, de un maestro de esgrima esperamos la espada". Tras las declaraciones de Desi que aseguraba que la pareja había tenido algo en la convivencia, Prat señala: "¡Razón de más para no estar contenido, por amor de Dios!".