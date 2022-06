Rocío Flores, muy dura tras la expulsión de Anuar: "Se ha tirado todo el concurso metiendo puñaladas traperas"

Antonio Rossi señala que el concursante demostró "ser un tío noble", y añade: "Es un chaval que se habrá equivocado mil veces pero que supo reconocerlo entre lágrimas, me parece que estuvo magnífico". Adriana Dorronsoro coincide con su compañero: "Me he emocionado un montón, creo que es un chaval que ha crecido muchísimo desde que empezó, que yo le tenía mucha tirria". Además, la periodista opina sobre la trayectoria de Anuar en el programa: "Ya ha ganado porque ha crecido personalmente, se ha dado cuenta de sus errores y es muy difícil que una persona tan joven admita lo que ha hecho mal".