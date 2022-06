Joaquín Prat, tras el comentario de Anabel Pantoja sobre sus genitales: "¿Hace falta dar tantos detalles?"

Por otra parte, Beatriz Cortázar aclara los motivos de las declaraciones de Pantoja: "Sabe que lo van a pixelar y ante la duda sobre si lo vamos a ver, nos lo describe de una manera muy gráfica". Además, confiesa que le llama la atención Ana Luque: "Algunas estamos depiladas, otras no". Alessandro Lequio no puede contener sus palabras e interviene: "Es una escena maravillosa que me ha sorprendido por lo desinhibidas que están las tres". El colaborador arranca con su declaración, ante la tensión y expectación de sus compañeros: "Para mí, Ana ha sido una sorpresa triple. La primera por lo desinhibida que se muestra, la segunda por lo bien que está y la tercera porque defiende el pelo, que eso está muy bien".