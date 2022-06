Ana María Aldón "pide ayuda" tras un fuerte ataque de ansiedad: "En su casa están todos en su contra"

La diseñadora, tras la llamada en el programa de su marido, confiesa estar "descontenta porque no entiende por qué se la culpa a ella de todo esto". Una tristeza que persigue a Ana María porque no entiende el motivo del conflicto: "Ella dice que simplemente se toma la libertad de hablar de su matrimonio en la primera exclusiva y de la familia de su marido que malmete para que las cosas no vayan bien, pero que no habla de Gloria Camila ni nadie más".