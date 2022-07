Isa Pantoja, tras hablar con su madre por sus declaraciones en el Orgullo: "Mi madre no quiso decir nada más que lo que dijo. Está muy molesta"

Isa reconoce que nunca ha hablado de este tipo de asuntos con su madre y que siempre las ha respetado a todas: "La última pareja que tuvo fue Julián Muñoz y yo no tenía edad de hablar de este tipo de cosas", ha explicado.

Además, Isa Pantoja ha hablado con su madre después de este polémico discurso y ha contado lo que le llega, aunque no directamente de su madre, de cómo le sienta todo esto: "Ella no quiso decir nada más de lo que dijo y no entiende el motivo por el que se le está dando tantas vueltas, por eso está molesta", explica.