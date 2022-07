Joaquín Prat reacciona a la posible salida del armario de Isabel Pantoja: "Nunca ha sido clara ¿acaso tiene la necesidad de serlo?"

Este lunes, en ' El Programa del verano ', los colaboradores han querido apoyar a la tonadillera, dejando claro que puede y debe decir y hacer lo que quiera. Joaquín Prat ha lanzado una pregunta , defendiendo la libertad de las personas a hablar no no de su vida privada: "Nunca ha sido clara ¿acaso tiene la necesidad de serlo?", ha dicho refiriéndose a Isabel Pantoja.

¿Cómo han recibido los fans de la tonadillera sus palabras? Las reacciones no se han hecho esperar. Hay quienes consideran que Isabel Pantoja ha reivindicado su libertad sexual mientras que otros opinan que solo ha mostrado su apoyo al colectivo LGTBI+ ( María Patiño se encuentra en el primer grupo: "Ella no da puntada sin hilo. Para mí, ha dicho ante todo el mundo que es bisexual"). "Si María del Monte no hubiera dicho nada, ella tampoco lo hubiera hecho", dice una fan. Hablamos también con C helo García-Cortés y Las Mellis , ¿qué opinan de esta confesión?

Pocos días antes, María del Monte hablaba de su sexualidad y reconocía tener pareja de su mismo sexo. "Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca", expresó la cantante ante una multitud entregada y que no paraba de aplaudir. La cantante quiso destacar que ella es "una más" de todos los que estaban allí presentes e invitó a su pareja a subir al escenario con ella.