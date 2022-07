Isa Pantoja: "A mi prima Anabel ha podido perjudicarle su relación con Yulen en Supervivientes"

Sandra Aladro habla sobre Anabel: "Nadie ha despreciado su concurso, se ha superado a si misma, pero a mi me gusta que 'Supervivientes' lo gane un gran superviviente y a Anabel en esa faceta le han faltado cosas". Tras estas palabras, los diferentes colaboradores destacan los concursos de personas como Ignacio de Borbón y Nacho Palau. En adición a esto, Pepe del Real se posiciona con Anabel: "Hay gente que nos ha dado cero vídeos mientras que Anabel está llenando escaletas ".

Además de esto, Lequio recuerda a otros concursantes: "Pues a mi no me hace gracia, a mi me hacia gracia Kiko Matamoros con sus análisis y sus predicciones, gracias a él se ha movido la isla". Finalmente, Isa Pantoja reflexiona sobre la relación de su prima: "Es cierto que le ha podido perjudicar su relación con Yulen"