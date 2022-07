Isa Pantoja defiende a su prima, Anabel: "Cada uno le compra a su pareja lo que le da la gana"

Isa Pantoja ha comenzado su intervención criticando las palabras de Kiko Matamoros: "Va a alucinar cuando vuelva a España. No me gusta cuando la gente dice que compra a otras personas ", Después de esto, añade: " Cada uno le puede comprar a su pareja lo que le da la gana ".

Estas palabras hacen que Alessandro Lequio no se corte a la hora de criticar a Anabel: "Tu prima es agotadora , se pasa el día llorando, dramatizando, haciéndose la víctima , solo por eso no se merece ganar ".

Las palabras del italiano han generado un debate sobre el concurso de Anabel Pantoja. El primero en pronunciarse ha sido Joaquín Prat: "Desde que se ha marchado Yulen es mucho menos dramática, se ha concentrado más en el concurso". Tras estas palabras, Lequio vuelve a atacar a la concursante: "No la he visto en la vida derramar una lágrima por su padre y por otras tonterías si". Este comentario hace que se eleve el volumen del programa y Pepe del Real no tarda en contestar al italiano: "Me parece muy feo lo que estás diciendo, se ha metido en el concurso para demostrar que podía enfrentarse a una prueba como esta"