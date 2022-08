La hija de la Pantoja se ha hecho un tratamiento push up y nos ha contado en qué consiste: “No duele, no te tienen que pinchar. Te van dando radiofrecuencia y se supone que te hace el culo más redondito ”.

Pero para lucir unos glúteos como los de Isa Pantoja no solo hacen falta retoques estéticos, sino también buena alimentación y deporte. “Yo me mato en el gimnasio, subo la cuerda de los bomberos”, ha contado la colaboradora.

El tratamiento push up que se ha hecho requiere de más sesiones, aunque no tiene muy claro que vaya a hacérselas: “Yo creo que ya, no es cuestión de tenerlo en la espalda”.