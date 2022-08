El informe que tiene Shakira tras poner detectives privados a Piqué: "La próxima foto va a ser Clara Chía y los hijos"

"Shakira está muy informada de todo lo que estamos contando en los programas ", dice de forma seria Jordi Martín. La cantante está al tanto de absolutamente todo lo que rodea a Piqué y el paparazzi ceba una información que "me llegó por parte del entorno de ella".

"Cuando llegan de Dysneyworld, Piqué le pide tiempo porque estaba agobiado con las empresas y tal. Shakira le dice 'no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos...", relata Jordi Martín. Sin embargo, el bombazo llega cuando "me dicen que en esos 17 días la cantante le pone a Piqué un equipo de detectives privados de Barcelona y estos hacen un informe".