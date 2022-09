Las palabras de Conchi a Ortega Cano que dolerán a Ana María: "Yo por mi hermano muero"

José Ortega Cano junto con su yerno David acudieron al cementerio a rezar por sus familiares, allí mismo se encontró con su hermana Conchi donde se les vio muy reunidos. Nuestros compañeros no dudan en preguntar a la hermana del torero por todo lo que está ocurriendo, a lo que responde tajantemente: “ No creo que sea necesario que me aleje de él , por mi hermano muero ”.

Cuando preguntan a la mujer por su relación con Ana María Aldón se muestra seria y sin querer hacer declaraciones. Después de esto, preguntan al torero por su hermana, a lo que responde: “ La he visto muy bien , con buen aspecto más delgada”. Por último, en las imágenes vemos que cuando le preguntan por su mujer y su hijo el diestro no responde.

Conchi Ortega negó ser la autora de esa especulación, sembró la duda sobre Ana María (“lo mismo se lo ha inventado ella”) y dijo que no entiende el “ahínco” que la mujer del torero tiene con ella. Ana María responde: “Yo nunca he dicho que ella sea mala. Ahora, no le cogería el teléfono, solo lo cojo a la gente que me quiere, la que aporta en mi vida, no a la gente que llama al programa en el que trabajo para decir tonterías”, responde nuestra colaboradora, tajante contra su cuñada.