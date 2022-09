La broma de Patricia Pardo a Joaquín Prat tras su comentario sobre el chat de padres: "Quieres decir que son un coñazo"

Tras mostrar varios reportajes en relación con ‘la vuelta al cole’ el presentador opina sobre los grupos de WhatsApp de padres: “ Yo no estoy en el de clase, estoy en el de extraescolares , en el de los programas en los que trabajo y en el de mis amigos de Mallorca ”. Tras esto, varios tertulianos informan que “dentro de esos grupos hay pequeñas escisiones ” de “padres guais”.

Garea cuenta que “el equipo del programa tiene un grupo sin Joaquín Prat” a lo que el presentador responde sonriente: “ No me extrañaría nada , hay muchos chats paralelos”.

Antes de hacer la transición entre secciones, la presentadora tiene unas palabras para Joaquín Prat: “Cómo se nota que estás deseando decir que los chats de padres son un coñazo , se te nota muchísimo, encima no participas en ningún chat. Son muy útiles, aunque cuando preguntan y todo el mundo responde negativamente son muy pesados ”.

Por último, Joaquín Prat responde a su compañera: “No puedo hablar con conocimiento de causa porque no estoy, me metieron en grupo solo de madres y me salí, hablaban mucho”.