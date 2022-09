Marina Theiss, señalada por un beso con Íñigo Onieva: "No soy la mujer del vídeo que está circulando"

La joven utiliza su cuenta de Instagram para confesar cuál es la verdad: "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para corregir lo que se ha estado rumoreando en los últimos días". Luego, Marina entra en materia: "Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de eso ".

"No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada . No soy la mujer del vídeo que han estado circulando y publicando", dice de forma tajante la modelo brasileña. Por otro lado, Marina Theiss sentencia públicamente que "estas acusaciones falsas y el mal uso de mi nombre e imagen no solo son hirientes, sino que también tienen repercusiones legales ".

El programa de Mediaset pudo hablar directamente con un amigo directo de Íñigo y Marina, el cual explicaba que la modelo brasileña no es la persona con la que se besa el ex de Tamara Falcó.

La vestimenta puede llegar a ser parecida en el vídeo, pero el testigo aclara que "no es el mismo outfit". Además, el amigo de los dos protagonistas se centra en los detalles y explica que la vestimenta es similar, pero la ropa no es exactamente la misma: la rejilla de la camiseta no es la misma y el sombrero tampoco. "Burning Man está lleno de chicas bonitas. Mira mejor y verás que no es Marina la del vídeo. Ella nunca llevó ese outfit", nos asegura este testigo.