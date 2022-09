Marina no es la chica con la que se besa Iñigo Onieva: las pruebas que demuestran que se trata de otra mujer

Tras un fin de semana en que la relación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva parece haberse terminado después de que se filtrase un vídeo del joven besándose con otra chica. El nombre de Marina , la presunta modelo con la que se besa Onieva, se convertía en uno de los más buscados y no tardaban en aparecer datos sobre la que todos aseguraban que había sido la amante del prometido de Tamara.

Cuando todo el mundo aseguraba que la mujer del beso era Marina, 'Ya es verano' ha hablado con un testigo clave que nos ha desvelado que la chica que se besa con Onieva no es la modelo brasileña.

Según nos asegura un amigo en común de Iñigo y Marina, las imágenes han prestado a confusión y la modelo brasileña no es la chica con la que se besa Onieva. Tras pedirnos que observemos con cuidado so estilismo, ya que "no es mismo outfit", el equipo de 'Ya es verano' se da cuenta de que tiene razón.