Íñigo Onieva está "fatal, destrozado y no para de llorar" tras su ruptura con Tamara Falcó

Pendiente de los movimientos de la vivienda, lugar en el que se espera la inminente salida de Tamara para atender a sus compromisos profesionales. Mientras, Íñigo Onieva continúa en la vivienda que compartía con la que ya es su expareja y según fuentes cercanas: "Él está destrozado y no para de llorar". Además, la periodista aclara que "no le pidió matrimonio para superar el error, era algo que ya estaba previsto desde el pasado mes de abril".

Aunque es una realidad y los invitados dan por hecho que la boda no se va a celebrar, "Iñigo Onieva no pierde la esperanza de poder recuperar a Tamara", según la periodista Leticia Requejo. Por otro lado, Tamara "ya tiene claro que no quiere seguir con él y le ha pedido que abandone la casa que compartían". Onieva se mostraba arrepentido a través de un comunicado en su perfil de Instagram, en el que pedía perdón a Tamara y a su familia, pese a que mantuvo en todo momento la misma versión ante las cámaras el pasado viernes, afirmando que las imágenes emitidas eran de 2019.