La periodista Beatriz Cortázar comenta en 'El programa de Ana Rosa' qué hizo Íñigo Onieva horas antes de las famosas declaraciones públicas de Tamara Falcó ante la prensa. El ex de la hija de Preysler habría quedado con un íntimo amigo para desahogarse en uno de los locales más conocidos de la ciudad de Madrid.

Íñigo Onieva reaccionó a las declaraciones públicas de Tamara Falcó, de las que llegó a confesar que "la entiende perfectamente, a pesar de que le fastidie, sabe perfectamente lo dolida y decepcionada que está". Además, la reportera del programa comenta que el chico está "muy tocado" y que " no pierde la esperanza de poder recuperar esta relación".

"Allí lo vieron en la puerta, se encontró con un amigo suyo, Javier Hungría, es el ex de Elena Tablada, todos los del restaurante estaban ojipláticos al verlo entrar", dice Cortázar sobre el ex de Tamara. Además, sobre lo ocurrido en el interior del restaurante, la periodista cuenta: "Dicen que no paró de desahogarse, confesarse con su amigo, se llevaba las manos a la cabeza, gesticulaba sin parar... su amigo solo escuchaba pacientemente".