Olga Moreno, sobre la ruptura con Antonio David: "Me enteré por la revista y le deseo lo mejor con Marta Riesco"

"Mi relación con él es bien, es cordial, la verdad que no nos vemos porque tenemos a los niños una semana cada uno, pero hablamos mucho", sentencia

Olga Moreno confirma que ambos se quieren divorciar y explica en qué punto se encuentra el proceso: "Queremos cerrar esa etapa"

"Nunca pensé en separarme, hubo cosas como lo del autobús, nos distanciamos... pero de ahí a separarnos", comenta

Olga Moreno llega al plató de 'El programa de Ana Rosa' para responder a todas las preguntas de su vida privada. Tras confirmar que mantiene una relación con Agustín Etienne, la protagonista ha contado todos los detalles de su ruptura con Antonio David, en qué punto está el divorcio y cómo han pactado la custodia de su hija Lola.

La custodia compartida de su hija Lola y el peor momento de la ruptura

"Me costó mucho, se pasa mal pero públicamente se me hizo doblemente duro, creía que no iba a salir de ahí y es complicado, sobre todo por la niña pequeña que es lo que más nos duele al padre y a mí", empieza diciendo Olga Moreno desde plató. En cuanto a su relación con Antonio David, la entrevistada añade: "Mi relación con él es bien, es cordial, la verdad que no nos vemos porque tenemos a los niños una semana cada uno, pero hablamos mucho".

En cuanto a la custodia de su hija Lola, desvela: "David y Lola están juntos, David no se separa de la hermana y cuando le toca a la niña conmigo él viene. Son 22 años con él, sé que David es feliz con su hermana y conmigo, el padre si ve a su hijo feliz pues vamos a seguir exactamente igual". Por otro lado, Olga Moreno cuenta cuál fue el momento más duro de la ruptura con Olga Moreno: "Lo peor fue contárselo a Lola, para mí eso fue lo más duro de la separación".

"Llegó un momento en el que no quería salir, no quería arreglarme, y hubo personas que me han ayudado a salir de este bache como Rocío, Agus, mi cuñada Carmen... Un día me pregunté, ¿de verdad voy a estar así?, empecé a salir aunque no tenía ganas, a estar con mis amigas, mi familia y nada poquito a poco", dice sobre cómo empezó a superar la ruptura con Antonio David.

Sobre el divorcio con Antonio David y la relación con Marta Riesco

"Nunca en la vida pensé que me iba a separar, pero nunca. Siempre habíamos hablado el padre y yo de estar hasta viejecitos...", dice Olga Moreno con total sinceridad. Sin embargo, ella era consciente del duro momento que vivía el matrimonio: "Llevábamos tiempo regular, pero no entraba en mi cabeza el separarme, cuando él me lo dijo, es que no me lo creía, es que en mi cabeza yo seguía luchando".

Olga Moreno explica cuándo se enteró de la infidelidad: "Yo he estado enamorada de mi marido hasta el día de la revista, he estado muy enamorada y él lo sabe. Puede que no estuviésemos bien, como la cosa del autobús y más que salieron en el otro programa; nos distanciamos un poquito, pero bueno, de ahí a separarme...". Una ruptura en la que no hay vuelta atrás y apunta sobre el divorcio con Antonio David: "Todavía no, es una etapa que tenemos que cerrar y lo he hablado con él. Él y yo queremos divorciarnos y cerrar esa etapa. Yo me siento separada, pero es un papel firmado. En cuanto a la custodia de nuestra hija, sé que no vamos a tener problema ni él los va a tener conmigo".