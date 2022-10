Olga Moreno, sobre Agustín Etienne: "Estoy muy feliz e ilusionada, espero que dure para toda la vida"

La entrevistada explica todos los detalles de cómo empezó su relación con su actual pareja: "Agustín me ha ayudado muchísimo, es verdad que en mi vida me había fijado en él, él como representante era el número uno, nos cuida como nadie, nos trata muy bien... pero es verdad que de la noche a la mañana surgió ". Olga Moreno, por su parte, confirma que " llevamos un mes y algo saliendo , estoy super feliz, me ha devuelto las ganas".

"Es verdad que le tiraba los tejos y le decía 'al final acabamos juntos' , él nunca se lo creía y llegó un momento en el que me atraía, pero me daba largas ", confiesa Olga Moreno. Sin embargo, la entrevistada cuenta el momento en el que cambió todo: "Solíamos salir siempre con amigos, entonce s un día le dije '¿me darás una cita los dos solos?', me la dio y aquí estamos ".

Olga Moreno confiesa sobre su relación con Agustín: "Se preocupa tanto de ti, es tan cariñoso, yo creía que no me iba a enamorar en la vida, y mira". Un enamoramiento sano del que Olga Moreno sentencia: "No me he vuelto celosa, confío plenamente en él. Pero en lo que me transmite Agustín, creo que no, confío plenamente en él... y si es que no, qué vamos a hacer".