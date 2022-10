Sin embargo era Ana Rosa la que no apoyaba su opinión y le respondía de forma irónica: "Si, pero tu llamas a un adolescente y aunque esté con el móvil en la mano, no te responde a la llamada, ahora, si le mandas un mensaje, te contestan". La conversación se extendía junto al resto de colaboradores y Ana Rosa añadía: "Cuando me mandan notas de voz de más de un minuto, las pongo en triple velocidad". Prat respondía a la presentadora y decía: "Más de un minuto es un insulto, yo tengo una amiga que me manda notas de voz de tres y minutos y no las escucho". Joaquín que seguía quejándose de la red social, ahora lo hacía con los grupos que se crean y afirmaba: "Yo estoy hasta el gorro de los grupos de WhatsApp". Ana Rosa terminaba su intervención antes de continuar con el ritmo del programa y respondía a Prat: "Ah, yo de los grupos me salgo".