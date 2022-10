Kiko Rivera cree que su hermana hizo un "paripé" en el hospital y que "no le viene bien ver ahora" a Isabel Pantoja

La periodista Marisa Martín-Blázquez, tras haber hablado directamente con Irene Rosales y saber que la decisión de que la cantante no acudiese al hospital fue de Kiko Rivera, explica haber contactado con otros familiares que le informaron sobre "qué piensa Kiko con respecto a la visita de Isa y la no visita de su madre".

Por otro lado, sobre Isabel Pantoja, la colaboradora apunta: "Con respecto a su madre, dice que es verdad que él había manifestado un intento de acercamiento , pero para él debe ser poco a poco , esto no ha sucedido todavía y cómo no había ocurrido pues para él no le viene bien que le visite ahora su madre".

Por último, Marisa informa sobre cómo sentó esta decisión a la cantante: "Isabel todo esto no lo ha recibido nada bien, me dicen que ha pasado por momentos críticos, sentirse mal, nerviosa y que ha su hijo le podía pasar cualquier cosa y ella no poder estar allí...". Rossi, para terminar, apunta: "Ese mismo día a Isabel le llega que Irene ha ido acompañada al hospital con cuatro personas, que es verdad que no entrarían... pero Isabel no lo recibió nada bien, porque ella hubiese querido hasta quedarse en la puerta ayudando".