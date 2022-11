Shakira y Piqué, las condiciones de su separación: los términos para alcanzar ese "acuerdo favorable"

Conseguir un acuerdo favorable para ambas partes es por ahora la única finalidad del futbolista y la cantante. El dinero no sería ningún problema ya que no tienen ninguna vinculación societaria; ambos tienen intención de no acabar en los tribunales; el bienestar de los pequeños es la principal preocupación de ambos. Además, a la colombiana se le suman más problemas pues la salud de su padre es un tema que preocupa bastante a Shakira.