Isa Pantoja, de Kiko Rivera: "No vale con que cambie de actitud, tiene que arrepentirse por lo que hizo"

La hija de Isabel Pantoja confiesa sobre su cumpleaños y su estancia en el programa: " Ya cumplo 27 años , se me ha pasado super rápido, se me han pasado estos 9 años en el programa... nada, ¡a por muchos más!". Sobre cómo lo va a celebrar, Isa comenta: "Pues como un día normal, iré a merendar fuera con amigos, Asraf, el niño y Dulce ... poca cosa puedo hacer porque es martes".

Sin embargo, al ser preguntada por Kiko Rivera, el discurso de felicidad cambia: "La situación no ha cambiado desde la vez que fui al hospital, que sabía que no iba a poder a verle, donde se dijo que mi presencia y la de mi madre le alteraba". Luego, él dijo en Instagram: "Mi hermana no va a venir y mi hermana muchísimo menos, ahí se quedó la cosa".